27-årig skyldig: Ville begå masseskyderier på skoler

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet) Skyldig.

Sådan lyder kendelsen torsdag formiddag mod en 27-årig mand fra Hobro i et nævningeting ved Retten i Aalborg.

Den 27-årige spinkle, langhårede mand har været tiltalt for at have planlagt og forberedt masseskyderier mod børn og unge på flere folkeskoler og uddannelsesinstitutioner i Østjylland.

Et uhyggeligt mål og ønske, som heldigvis aldrig blev ført ud i livet.

Den 27-årige mand fra Hobro har undervejs i sagen forklaret, at det hele bare var en fantasi, han havde, og at han aldrig ville begå massedrab i virkeligheden. Illustration: Nils Sloth

Manden blev anholdt 16. december 2020. Det skete, blot tre dage efter at han på 'darknet', internettets mørke afkrog, havde lavet en bestilling på en AR-15-automatriffel.

En særdeles kraftfuld type af våben, som er blevet anvendt flere gange tidligere ved voldsomme, dødelige skoleskyderier i USA.

Tilegnede sig skydefærdigheder

Forinden havde han gennem sit medlemskab af en skytteforening anskaffet sig to - lovlige - håndvåben og tilhørende skarp ammunition, ligesom han havde tilegnet sig skydefærdigheder.

Han har selv forklaret, at han blot gik til skydning. Politiet mener, hans medlemskab af skytteforeningen har været en del af hans målrettede plan om at ville begå masseskyderier og -drab.

Den 27-årige mand har siden anholdelsen og grundlovsforhøret dagen efter og helt frem til retssagens begyndelse i al diskretion siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Nordjyden har gennem de fem retsmøder nægtet sig skyldig i den særdeles alvorlige hovedtiltale, som er forsøg på manddrab.

- Det var bare en fantasi, jeg havde. Men først i 2018 går det op for mig, at det bare er en fantasi, forklarede han under afhøringen.

Erklæret sindssyg eller afvigende

Han er i en mentalerklæring, som har været forelagt for Retslægerådet, erklæret sindssyg eller med en afvigende karakter.

Derfor har specialanklager Kim Kristensen nedlagt påstand om, at den 27-årige skal dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Undervejs i sagen har anklageren dokumenteret, at nordjyden gennem næsten fem år med begyndelse i 2015 kontinuerligt arbejdede på et alenlangt manifest, hvori han detaljeret beskriver sine planer om at begå masseskyderier på konkret udpegede skoler og uddannelsesinstitutioner.

Han har også fysisk været på flere af skolerne og blandt andet undersøgt ringetider. Og havde købt taktisk beklædning.

Skolelederen på Mariagerfjord Idrætsefterskole reagerer her på at, skolen var i kikkerten.

I manifestet, som er 178 sider langt og skrevet på engelsk, udtrykker han et ubændigt had mod kvinder. Særligt unge kvinder og piger, som han igen og igen betegner som 'sluts'.

Han giver talrige gange udtryk for, at han godt kunne tænke sig at dræbe kvinderne eller 'se deres blod'.

Filmede sig selv om natten

Samme had udtrykker han i en videodagbog, hvor han gennem en lang periode i løbet af 2019 og 2020 nat efter nat filmede sig selv og talte til kameraet, mens han gik rundt på blandt andet øde, mørklagte steder i sin hjemby.

Den endelige dom med sanktionen til den 27-årige mand falder klokken 14.

