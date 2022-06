27-årig stukket i brystet

Midt- og Vestsjællands Politi er massivt til stede ved Engvang i Holbæk, hvor en mand er blevet stukket to gange i brystet

En 27-årig mand er fredag aften blevet fløjet til Rigshospitalet, efter han er blevet stukket to gange i brystet.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Lasse Jensen til Ekstra Bladet.

Manden er umiddelbart uden for livsfare, men politiet er massivt til stede i området ved Engvang i Holbæk, hvor de efterforsker sagen.

- Vi får en anmeldelse 19.28 om, at der skulle være slagsmål. Da vi kommer frem, har vi én person, der er tilskadekommen med to knivstik i brystet, fortæller vagtchefen.

Overfaldet er sket i et beboelseskvarter, og der er endnu ikke nogen anholdte i sagen. Vagtchefen fortæller, at det er sket udenfor.

- Vi er massivt til stede derude, hvor vi håndterer gerningssted og taler med beboerne i området. Lige nu arbejder vi ud fra, at det ikke er et tilfældigt overfald, men vi har ikke anholdt nogen.

Også torsdag aften var der et knivstikkeri i Holbæk, men ifølge Lasse Jensen menes der ikke at være nogen sammenhæng mellem de to overfald.

Opdateres ...