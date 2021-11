27-årig tiltalt for digitale sex-krænkelser og voldtægt: Over 500 forurettede

En 27-årig mand fra Herning er tirsdag morgen blevet tiltalt for en lang række forhold, herunder seksuelle krænkelser og voldtægt.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

I den omfattende sag indgår hele 46 forhold. Manden er således tiltalt for blandt andet ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse, besiddelse af børneporno, uberettiget at skaffe sig adgang til andres datasystem eller data, uberettiget videredeling af billedmateriale samt voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Hacket kvinde fik sagen til at rulle

I alt er der flere end 500 forurettede i sagen, som begyndte at rulle, da en ung kvinde i oktober 2019 henvendte sig til politiet og fortalte, at hun var blevet udsat for hacking og ulovlig tvang.

Hendes anmeldelse blev startskuddet til et langt og omfattende efterforskningsarbejde, hvor politiet har gennemført adskillige ransagninger og beslaglagt en række IT-enheder fra den tiltalte.

I efteråret 2020 vurderede politiet, at mistanken var stærk nok til at fremstille den mistænkte i grundlovsforhør.

Det skete 4. november samme år ved retten i Herning. Den 27-årige har siden da siddet varetægtsfængslet.

- Det har været en særdeles omfattende efterforskning, hvor vi har gennemgået rigtig mange digitale beviser, udtaler politikommissær Tue Nissen, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i den centrale efterforskningsenhed hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi har i den forbindelse også investeret meget tid i at identificere og kommunikere med de mange forurettede. Vi har fundet et omfattende billedmateriale af intim eller seksuel karakter og har identificeret flere end 500 forurettede i alt.

Sagen kommer til at køre næste år ved retten i Herning.