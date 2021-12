27 personer frygtes omkommet i bygningsbrand i Japan

27 personer frygtes omkommet efter en brand i en bygning i Japan.

Det oplyser det lokale brandvæsen til nyhedsbureauet AFP.

Branden fandt sted i et handelskvarter i millionbyen Osaka fredag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev de 27 personer fundet med hjertestop, oplyser brandvæsenet. Én yderligere person, der blev reddet ud af bygningen, er såret. Alle 28 er kørt på hospitalet.

Ifølge Reuters benyttes en udmelding om hjertestop typisk i Japan, før et dødsfald officielt er bekræftet.

Tv-stationen MBS melder ifølge Reuters, at tre personer indtil videre er blevet bekræftet omkomne på hospitalet.

Det lokale medie Kyodo News skriver, at politiet undersøger en mistanke om, at branden var påsat.

Mediet citerer flere kilder med kendskab til efterforskningen for at sige, at politiet undersøger en række meldinger om, at en mand skulle have startet branden.

Den japanske avis Yomiuri skriver ifølge Reuters, at en ældre mand skulle være blevet set gå ind i bygningen med en pose i hånden, der lækkede en brandbar væske, som siden brød i brand.

Branden blev opdaget klokken 10.18 lokal tid, og efter omkring en halv time blev den slukket.

Den brød ud på på fjerde etage af bygningen, der består af i alt otte etager.

Ifølge Reuters ligger der en psykiatrisk klinik på netop fjerde sal.

Voldelig kriminalitet er en sjældenhed i Japan, men landet har før oplevet dødelige brandattentater.

I 2019 blev 36 personer dræbt og adskillige personer såret i byen Kyoto, da en mand satte ild til et animationsstudie.