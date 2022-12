28-årig anholdt: Sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse

En 28-årig mand bliver fredag formiddag præsenteret for alvorlige sigtelser i Retten i Aarhus.

Østjyllands Politi oplyser, at manden skal fremstilles i grundlovsforhør på baggrund af sigtelser om voldtægt og frihedsberøvelse af en 28-årig kvinde.

Begge dele skal være foregået på en adresse i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Anklagemyndigheden vil ved fredagens grundlovsforhør anmode dommeren om at holde retsmødet for lukkede døre, altså uden adgang for tilhørere. Det kan retten vælge at gøre af hensyn til eksempelvis sagens offer eller politiets videre efterforskning.

Østjyllands Politi henviser til forventningen om lukkede døre som begrundelse for, at man på nuværende tidspunkt ikke vil ud med yderligere oplysninger i sagen.

Formålet med et grundlovsforhør er at få retten til at tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle en sigtet, altså at frihedsberøve vedkommende, mens politiet efterforsker sagen.

Ved retsmødet vil den sigtede blive præsenteret for sigtelserne og politiets foreløbige materiale fra efterforskningen og få lejlighed til at forklare sig. Det er derefter op til dommeren at afgøre den sigtedes foreløbige skæbne.

Varetægtsfængsling under efterforskningen kan højst ske i fire uger, men kan derefter forlænges med yderligere fire uger.

Østjyllands Politi har endnu ikke oplyst, hvorledes den 28-årige mand forholder sig til sigtelsen.