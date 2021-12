28-årig er dømt for at drukne pige i sne i Grønland

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En 28-årig mand er torsdag ved Qaasuitsup Kredsret blevet idømt otte års anstaltsanbringelse for at have dræbt en 11-årig pige i Aasiaat i Vestgrønland.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

I november sidste år overfaldt han pigen på en offentlig trappe i Aasiaat.

Han tog fat om pigens hals og lagde sig oven på hende, så hendes ansigt blev presse ned i sneen. Hun døde som følge af drukning i sne.

I retten erkendte den 28-årige, at han havde forårsaget pigens død. Han kunne erkende vold med døden til følge, men nægtede sig skyldig i drab.

Kredsretten fandt dog, at han måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at pigen ville dø som følge af hans overfald.

Retten fandt også, at der var tale om skærpende omstændigheder, fordi offeret var et barn.

- Det er en tragisk sag særligt for de efterladte til den 11-årige pige, udtaler anklagerfuldmægtig Christian Halstad.

- Jeg er dog tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden om, at det der skete i november sidste år var et drab og ikke vold med døden til følge som påstået af tiltalte.

De tre dommere i kredsretten var dog ikke enige om straffen. En dommer ville idømme den 28-årige syv års anstaltsanbringelse, men to andre stemte for otte år.

Anklagemyndigheden havde krævet en dom på 10 års anstaltsanbringelse og overvejer nu, om sagen skal ankes til Grønlands Landsret.