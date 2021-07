28-årig fløjet til hospitalet med alvorlige brandskader

En 28-årig mand er blevet fløjet med helikopter til hospitalet, efter at han blev forbrændt på begge ben og ryggen fredag aften i Grundfør nord for Aarhus.

Det skete i forbindelse med, at manden antændte et bål med brandfarlig væske i en have i et privat hjem på Sandballevej. Herefter blev politi og ambulance kaldt til adressen. Det fortæller vagtchef Morten Bang ved Østjyllands Politi natten til lørdag.

Ifølge vagtchefen er manden uden for livsfare, men havde brug for akut behandling, da behandlere ankom til stedet. Derfor blev manden fløjet til Odense Universitetshospital i en helikopter.

- Når man bliver fløjet til hospitalet, er det selvfølgelig alvorligt, siger vagtchefen.

Politiet har afhørt de andre tilstedeværende i haven og skal også afhøre den 28-årige mand. Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.36.