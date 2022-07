28-årig kvalt af egen slange

I USA blev politi- og redningsfolk vidner til en slange, der var i gang med at kvæle sin ejer

20. juli var en 28-årig mand fra Pennsylvania i USA ved at blive kvalt ihjel af sin 4,5 meter lange slange, da politi- og redningsfolk kom ham til undsætning.

Det var et familiemedlem, der havde slået alarm, og vedkommende førte betjentene mod manden, der havde fået hjertestop af at have slangen viklet rundt om halsen, skriver CNN.

- Det var en alvorlig situation.

- Det handlede uden tvivl om liv eller død for denne person, siger Peter Nickischer fra Upper Macungie Township Police Department til mediet.

Måtte skyde slangen

For at redde den 28-årige, måtte politiet skyde slangen.

På afstand lykkedes det en betjent at ramme dens hoved, som befandt sig på afstand fra manden grundet dens længde.

Herefter kunne politi- og redningsfolk trække manden væk fra slangen og ind i et andet rum, hvor der stod folk klar til at redde hans liv.

Den 28-årige er i skrivende stund ved at komme sig efter sine skader, men slangen overlevede ikke skuddet.

Udover slangen, der var ved at tage livet af dens ejer, havde manden også to andre slanger i hjemmet. Hvilke slanger der var tale om, melder historien ikke noget om.