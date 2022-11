28-årig skudt på Amager

En 28-årig mand er svært tilskadekommen efter at være blevet skudt på Amager

Her til aften har Københavns Politi været til stedet ved et skyderi på Gammel Kirkevej i Kastrup, hvor en 28-årig mand er blevet ramt af skud.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de er massivt til stede på gerningsstedet, og at de har anholdt en 26-årig mand i forbindelse med skyderiet.

Vagtchef Esben Godiksen oplyser desuden, at den 28-årige mand er blevet kørt på Rigshospitalet i en ambulance.

- Han er svært tilskadekommen, udtaler Esben Godiksen.

Der er ingen informationer på, om manden er udenfor livsfare.

Ved intet om motivet

Københavns Politi modtog anmeldelsen om skyderiet kl. 17.32 oplyser de til Ekstra Bladet.

De har indtil videre ingen kommentarer til, hvad motivet bag skyderiet kan være.

- Det er alt for tidligt at vurdere noget om motivet, eller hvad der ligger til grund for hændelsen, udtaler Esben Godiksen.

Ekstra Bladet følger sagen ...