28-årig skudt to gange i hovedet på Amager

En 28-årig mand blev tirsdag aften ramt af to skud i hovedet og et i brystet på Gammel Kirkevej i Kastrup.

Det fremgår af sigtelsen mod en 26-årig mand, som onsdag eftermiddag sad foran en dommer i Københavns Byret.

Manden blev onsdag ved middagstid ført ind i retssalen uden at sige et ord og var iført blåt joggingtøj. Af sigtelsen fremgår det, at han er sigtet for drabsforsøg.

Da anklageren læste sigtelsen op, spurgte den 26-årige mand, om han måtte få oplyst, hvorvidt den ramte mand har overlevet skuddene.

Anklageren oplyste herefter, at den 28-årige mand er i kritisk tilstand.

I byretten var flere af den sigtede mands pårørende mødt op, og flere af dem brød ud i tårer, mens sigtelsen blev læst højt.

Efterfølgende trådte den sigtede og hans forsvarer ud af retsmødet i et par minutter.

Da de vendte tilbage, oplyste forsvareren, at sigtede nægter sig skyldig i sigtelsen. Han kan erkende at have skudt, men ikke med den hensigt at dræbe.

Anklageren begærede dørlukning i sagen, og det ønske fulgte dommeren af hensyn til efterforskningen, hvorefter journalister og pårørende derfor måtte forlade lokalet.

Efterfølgende oplyses det, at den sigtede er blevet varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage. Det er sket med henvisning til, at der er bestemte grunde til at antage, at den 26-årige kan vanskeliggøre efterforskningen.

Politiet fik anmeldelsen om skudepisoden tirsdag omkring klokken 17.30. Den sårede mand blev bragt på hospitalet.

Politiet har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt de to har en relation til hinanden. Politiet har heller ikke ønsket at udtale sig om, hvad der menes at være gået forud for episoden.