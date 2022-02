28-årig varetægtsfængslet i sag om bandedrab og drabsforsøg

Skyderierne i København starter ifølge Ekstra Bladets oplysninger med en dansk bandefigur ved Gibraltar og nogen, der vil have fingrene i hans hash. Få et overblik over sagen her.

Endnu en mand er anholdt for at deltage i drabet på 27-årig NNV'er på Nørrebro, der satte gang i den voldsomme konflikt mellem gadebanden og et svensk netværk

En 28-årig mand er fredag morgen blevet fremstillet i dommervagten ved Københavns Byret og varetægtsfængslet i 13 dage.

Han er sigtet for medvirken til drabet på en 27-årig mand fra gadebanden NNV, der blev skudt i ryggen 2. december sidste år på Sorgenfrigade på Nørrebro i København og kort tid efter afgik ved døden.

Herudover er han sigtet for medvirken til drabsforsøg på en uidentificeret person, der efter politiets opfattelse stod ved siden af den dræbte, men undslap kuglerne ved at løbe fra stedet.

Både drabet og drabsforsøget bliver ifølge sigtelsen vurderet at være led i en bandekonflikt.

Han er ligeledes sigtet for i forening med andre gerningsmænd at have været i besiddelse af den pistol af mærket Glock, der blev benyttet under skyderiet.

Politiet anholdt 2. december umiddelbart efter mordet to mænd, der stadig er varetægtsfængslet. Manden på billedet er sigtet for at have ført flugtbilen. Foto: privat

Mange mistænkte gerningsmænd

Kort tid efter at den 27-årige blev skudt få meter fra den befærdede Nørrebrogade 16.30 den 2. december kunne politiet anholde en 18-årig dansker og en 21-årig svensker i en bil tæt på gerningsstedet.

De blev efterfølgende sigtet og varetægtsfængslet for drab og drabsforsøg.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at politiet anser svenskeren for at være manden, der affyrede de dræbende skud, mens den 18-årige havde til opgave at køre flugtbilen.

I løbet af december blev yderligere tre mænd anholdt for at have spillet en rolle i drabet, der ifølge politiet var første fatalitet i den meget omtalte konflikt mellem gadebanden NNV og det svenske netværk kaldet Söderkulla, opkaldt efter den forstad til Malmø, hvor gruppen har sine rødder.

Deltog i planlægning

Den 28-årige er dermed den sjette mand, der er sigtet i forbindelse med bandedrabet, og det fremgår af sigtelsen, at politiet mistænker, at der er flere uidentificerede gerningsmænd i sagen.

Den 28-årige har ifølge politiet medvirket til skyderiet ved i dagene op til 2. december at rekognoscere gerningsstedet, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er et kendt tilholdssted for NNV, i selskab med den 21-årige svensker, der er sigtet for at være pistolmanden.

Herudover har han ifølge sigtelsen transporteret svenskeren til en lejlighed i København, hvor han boede et par dage inden drabet.

Det er politiets opfattelse, at den 28-årige 3. december, dagen efter skyderiet, vendte tilbage til lejligheden og tømte den for svenskerens ting, som han efterfølgende opbevarede hjemme hos sig selv.

Han nægter sig skyldig.