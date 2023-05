28 bilister fanget i mørket: Gør det igen onsdag aften

Det kan aldrig betale sig. I stedet kan du ende med at betale ved kasse et.

Og det måtte 28 bilister sande tirsdag.

Alle 28 bilister blev nemlig taget for at køre for stærkt ved et vejarbejde på Østjyske Motorvej nord for krydset ved Herningmotorvejen.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport onsdag.

I tidsrummet fra 21.20 og 03.00 udskrev Østjyllands Politi således 28 bøder.

Fire kørte samtidig så stærkt, at der røg et klip oveni.

Den store høst betyder, at Østjyllands Politi igen onsdag aften vil foretage en lignende kontrol.

Så husk det nu: Flyt foden fra speederen, når der er et vejarbejde i horisonten.