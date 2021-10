282 sigtet i trafikken

Det var tale om en helt regulær bøderegn, da Østjyllands Politi var forbi Aarhus i tirsdags.

Inde i midtbyen var politiet på plads med særligt fokus på cyklisterne.

I alt kunne politiet notere sig 282 sigtelser på den tur. Det fremgår af døgnrapporten.

Langt størstedelen af de cyklende syndere er blevet sigtet for at køre imod ensretningen.

Hele 116 styks er blevet sigtet for den overtrædelse.

Der var dog nok typer af usmart kørsel at tage af blandt cyklisterne.

Kørsel i fodgængerfeltet, i gågaden, cykelsti i venstre side, på fortovet, frem for rødt og med håndholdt mobil.

Der var sågar 21, der blev sigtet for at cykle steder, hvor der er cykling forbudt.

I alt blev 267 cyklister sigtet tirsdag.

Når politiet alligevel var til stede i midtbyen, så benyttede de sig også af muligheden for at sigte bilister og motorcyklister. Her blev det til to klip og 15 sigtelser.