29-årig dømt: Påkørte triatleter i påvirket tilstand

En 29-årig mand er blevet idømt et år og to måneders fængsel for i spirituspåvirket tilstand at have påkørt en gruppe triatleter, der cykeltrænede, på en banemotorcykel.

Episoden fandt sted på Stevns i juni 2020, og den ene af de påkørte blev delvis lam i armen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Anklagemyndighed på Twitter.

Manden har endnu ikke taget stilling til en eventuel anke.

Vold og trusler

Den 29-årige blev ved retten blandt andet fundet skyldig i uagtsom legemsbeskadigelse og forsætlig fareforvoldelse i forbindelse med sagen om påkørsel.

Ud over den 14 måneder lange fængselsstraf er han blevet idømt en ubetinget frakendelse af kørekortet i ni år.

Men sagen om påkørslen på Stevns er ikke det eneste, manden er blevet dømt for.

'Dommen indeholdt også et uheld, hvor den 29-årige i spirituspåvirket tilstand kørte ind i en husmur,' skriver anklagemyndigheden.

'Og en sag om vold, trusler og vidnetrusler mod en ekskæreste og hendes veninde.'