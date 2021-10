29-årig mand dør i soloulykke nær Kjellerup

En 29-årig mand er mandag morgen afgået ved døden efter en trafikulykke nord for Kjellerup i Midtjylland.

Det oplyser indsatsleder Allan Baltzer-Aaes fra Midt- og Vestjyllands Politi til Midtjyllands Avis.

Ifølge politiet skete uheldet kort efter klokken 06 på Kjellerupvej.

Her kørte manden 'af uforklarlige årsager' over i modsatte side af vejen. Der stod der en del træer, som han angiveligt påkørte.

Den 29-årige mand var alene i varevognen.

TV Midtvest skriver, at politi og ambulancereddere fandt den forulykkede varevogn ude i skoven langs Kjellerupvej.

Ambulanceredderne forsøgte kortvarigt at genoplive manden, men hans liv stod ikke til at redde. Manden var ifølge politiet død på stedet. Der var ingen andre biler involveret i uheldet.

Vidner, der kørte bag ved varebilen, ringede til 112.

Allan Baltzer-Aaes siger til Midtjyllands Avis, at varebilen kørte med normal hastighed - cirka 80 til 90 kilometer i timen.

Midt- og Vestjyllands Politi er i gang med at undersøgelser på stedet for at forsøge at finde ud af, hvordan ulykken skete.

- Men vi kan endnu ikke sige, hvor den 29-årige mand kørte af vejen, siger Allan Batzer-Aaes til TV Midtvest.

- Vi har afhørt det ene vidne, der har været i sagen, men vi vil meget gerne i kontakt med eventuelle andre vidner, der kan have set varevognen køre herude på Kjellerupvej tidligt i morgen.

Den 29-årige mands pårørende er underrettet.

I løbet af morgenen og formiddagen har hovedvejen desuden været spærret på grund ulykken. Vejen er igen åben for trafik, skriver TV Midtvest.