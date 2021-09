En 29-årig mand idømmes seks års fængsel og frakendes dansk indfødsret for at have hvervet en mand til Islamisk Stat.

Det har Københavns Byret besluttet fredag.

Derudover udvises manden for bestandig af Danmark.

Den 29-årige Adam Touhou har nægtet sig skyldig under hele sagen. Hans forsvarer, Michael Juul Eriksen, ankede prompte dommen, da den ene af sagens tre dommere havde læst den op.

Ifølge sagens to anklagere, anklager Anders Larsson og senioranklager Sonja Hedegaard fra Københavns Politi, er sagen den første i Danmark, hvor en person bliver dømt for at have hvervet en anden til Islamisk Stat.

Sagen tog sin begyndelse i 2013. Her var den 29-årige i en kortere periode i kontakt med den nu 30-årige mand, Hafed Matoussi, på Facebook.

Her udvekslede de to mænd beskeder, hvor den 29-årige fortalte om det broderskab, der var hos Islamisk Stat i Syrien.

Ifølge beskederne opfordrede manden også den 30-årige til at vende tilbage til Syrien, da han ville forlade den træningslejr, han var taget til.

- Jeg synes, at du skal give Syrien en chance til, lød en af beskederne.

En anden besked, som den 30-årige fik, inden han tog afsted, fortalte, hvordan der var 'mad, våben og broderskab' i Syrien.

Hafed Matoussi blev i 2018 idømt tre års fængsel for sit ophold hos Islamisk Stat og udvist af Danmark for bestandig af Vestre Landsret.

Udvisningen skete, til trods for at den 30-årige er født og opvokset i Danmark.

Sagens anklagere er meget tilfredse med dagens dom.

Retten fandt, at straffen til den 29-årige skulle skærpes i forhold til manden, han havde hvervet.

Det var den 29-åriges forsvarer, Michael Juul Eriksen, uenig i, og det er en af grundene til, at han og hans klient med det samme ankede til Østre Landsret.