29-årig mishandlet og ydmyget af LTF'ere: Nu vil regeringen hæve straffen

VIDEO: En 29-årig mand blev kidnappet, tævet og tvunget til at sætte sig ned over en flaske. Et uhyggeligt ydmygelsesritual, der spreder sig i det kriminelle miljø og som regeringen i ny bandepakke vil hæve straffen for. Hør ham fortælle sin historie her

Livet bliver aldrig det samme igen for en 29-årig mand, der i august blev kidnappet af en barndomskammerat fra LTF, som sammen med to medgerningsmænd udsatte ham for en afstraffelse og et ydmygende overgreb, han ikke selv tror på, at han nogensinde kommer sig over.

Han blev hentet i en bil på Crowne Plaza Hotel i København og taget med på en boldbane på Frederiksberg en sen aftentime.