29-årig stukket ned: Flere anholdt

En 29-årig mand er torsdag morgen blevet stukket med kniv i maven ved en adresse i Esbjerg og er blevet kørt til behandling på hospitalet for sine skader.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Flere personer er blevet anholdt, oplyser efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen, til Ekstra Bladet.

- Vi er i fuld gang med de tekniske undersøgelser på stedet, siger Jacob Ulvedal Andersen til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at der endnu ikke er rejst sigtelser i sagen, og at en række personer alene er blevet anholdt med henblik på at sikre deres tilstedeværelse, og så politiet kan få et overblik over, hvad der er sket.

Efterforskningslederen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse, om politiet efterforsker sagen som drabsforsøg.

Det var klokken 8.40, at politiet fik anmeldelsen om, at en mand var blevet stukket med kniv ved en adresse i Esbjerg. Siden har politiet været massivt til stede i området Willemoesgade/Strandbygade.

Det forventes, at politiet er i stand til at melde mere ud om episoden senere på eftermiddagen.