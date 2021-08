29-årig tiltalt: Voldtog og truede kvinde med haglgevær

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en 29-årig mand fra Grindsted, efter han voldtog og truede en kvinde med et haglgevær

En 29-årig mand fra Grindsted er tiltalt for voldtægt af særlig farlig karakter og besiddelse af skydevåben under skærpende omstændigheder, efter han voldtog og truede en 40-årig italiensk kvinde med et haglgevær.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Voldtægten fandt sted i Holsted 30. oktober 2020.

Sagen er rejst som en nævningesag, der typisk er alvorlige straffesager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på mindst fire år. Nævningesagen indledes ved Retten i Esbjerg fredag 27. august, hvor der er afsat fire dage til hovedforhandlingen.

Den 29-årige er desuden tiltalt for et indbrud begået i foråret 2020 i Bogense Kommune, hvor der blev stjålet for 133.000 kroner.

Han nægter sig skyldig.