29 mænd i sag om voldtægt og misbrug af pige

Atter har sag om seksuelt misbrug ramt England. BBC skriver at 29 mænd senere i år skal i retten en sag om grove overgreb begået mod en pige i mellem 2003 og 2010.

Pigen var 13, da overgrebene tog sin begyndelse, beskriver BBC.

De 29 mænd er nu mellem 36 år og 64 år, og de har alle pakistansk baggrund. Alle er tiltalt for hver i sær at have voldtaget pigen flere gange.

Sagen er seneste i rækken af lignende sager, hvor unge piger i årevis er blevet seksuelt misbrugt af mandegrupper, der netop har baggrund i Pakistan.

Den første sag af den karakter, der fik omtale, var fra den mindre by Rotherham i det nordlige England.

Sagen ramte forsiderne tilbage tilbage i 2014 efter, at en rapport havde klarlagt omstændighederne. I første omgang havde sagen været fortiet. blandet af frygt for racisme-beskyldninger.

Rapporten beskrev, hvordan mindst 1400 piger i en periode var blevet seksuelt misbrugt. Pigerne havde det til fældes, at de fleste af dem kom fra den ofte glemte underklasse.

Siden fulgte andre sager med lignende mønster i blandt andet Rochdale og Telford.