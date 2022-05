29 sigtelser på under seks timer

En færdselsindsats i det vestlige Aarhus torsdag aften resulterede i 29 sigtelser. Blandt andet brugte en ung mand håndholdt mobiltelefon under kørslen for 16. gang

Torsdag aften mellem 17.30 og 23 lavede Østjyllands Politis færdselsafdeling en færdselsindsats i det vestlige Aarhus. Og efter den fem en halv time lange færdselsindsats, var der blevet rejst 29 sigtelser.

Sigtelserne fordeler sig på 23 personer, og spænder fra spirituskørsel og kørsel uden førerret til manglende brug af sikkerhedssele.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Flere sigtelser til samme mand

En af de bilister, der fik mere end en enkelt sigtelse med hjem, var en 45-årig mand, der blev standset ved Viby Torv, fordi der kun var én nummerplade på den bil, han kørte i.

Han var tydeligt beruset, og da betjentene slog ham op i systemet, viste det sig også, at han var frakendt førerretten. Desuden var bilen ikke indregistreret, ligesom den heller ikke var forsikret.

Det viste sig også, at dén nummerplade, der sad på bilen, tilhørte en anden personbil, der havde været afmeldt i flere år.

Håndholdt mobiltelefon for 16. gang

Ud over den 45-årige mand, der stod for en del af sigtelserne, klappede fælden også for en 29-årig mand.

Patruljen standsede ham, fordi han brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen - og det viste sig, at det var 16. gang, han blev taget i det.

Derfor fik han inddraget førerretten på stedet, og han måtte parkere bilen og finde en anden måde at komme videre på.