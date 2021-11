3.000 danskere skal spærre deres kreditkort

Østeuropæiske svindlere er lykkedes med at lokke kreditkort-oplysninger ud af flere tusinde danskere.

Det skriver TV2 Østjylland.

Svindlerne udgiver sig på mail for at være fra fragtfirmaet GLS, hvor de kræver en ekstra betaling for en forsendelse. Via et link i mailen bliver man ført til en side, hvor man skal indtaste sine kortoplysninger.

Hvis man er en af de uheldige danskere, der er faldet for svindelnummeret, skal man skynde sig at spærre sit kreditkort.

Det fortæller Morten Kjærsgaard, der er administrerende direktørt i it-sikkerhedsfirmaet Heimdal Security.

Har hacket hackerne

Heimdal Security er gået kontra på gerningsmændene og har hacket dem.

De kan nu se navne på nogle af de danskere, der er blevet snydt. Heimdal Security vurderer, at omtrent 3.000 danskere er ramt.

Morten Kjærsgaard er ikke i tvivl om, at hackerne er en del af et større netværk.

- De er helt sikkert organiseret. Hackerne sidder i en gruppe og deler informationerne med hinanden.

Hundrede tusinde kan være ramt

Mailen er ifølge Heimdal Security rigtig godt lavet. Den tager højde for, hvilket land modtageren er i, og logoet er godt efterlignet.

Sikkerhedsfirmaet regner heller ikke med, at det kun er danskere, der er ramt. Potentielt kan op til flere hundrede tusinde være hoppet på svindelnummeret.