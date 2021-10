3.G-elev i kunstigt koma på studietur

En 18-årig elev fra Helsingør Gymnasium er faldet ned fra et tag og er blevet lagt i kunstigt koma.

Det er sket under en studietur til den franske region Bretagne.

Eleverne havde været ude at spise, da eleven var klatret op på hotellets tag sammen med flere andre.

Det bekræfter, Claus Ellekær, der er rektor på Helsingør Gymnasium, over for Helsingør Dagblad.

- Eleverne havde ikke drukket, det havde de ikke fået lov til, så det sker desværre i ren og skær kådhed, siger rektoren til dagbladet.

- Han falder ned fra noget, der svarer til 1. sal, og han lander så uheldigt, at lægerne har vurderet, at det er nødvendigt at lægge ham i kunstigt koma.

De to 3.G-klasser fra gymnasiet, der har været på studietur til Bretagne, skulle oprindeligt have været hjemme torsdag.

Men på grund af uheldet kommer de i stedet hjem fredag.

Ifølge Helsingør Dagblad er det endnu ukendt, om eleven er i livsfare.