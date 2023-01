30-årig fængsles for nytårsvoldtægt på Als

En 30-årig voldtægtssigtet mand skal foreløbigt tilbringe de næste fire uger bag tremmer.

Det er resultatet af et grundlovsforhør, som tirsdag er blevet afholdt i Retten i Sønderborg. Her blev manden mødt med en sigtelse om, at han skal have voldtaget en ung kvinde i Augustenborg på Als nytårsnat.

Det nægter han.

- Den sigtede blev varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke varetægtsfængslingen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter efter retsmødet.

Den 30-årige mand blev anholdt klokken 11.20, oplyste politiet mandag. Der er tale om en mand fra Augustenborg-området.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst, at en yngre kvinde blev voldtaget af en spinkel lyshåret mand med skægstubbe i et område syd for Palævej i Augustenborg.

Manden blev beskrevet som værende mellem 25 og 30 år og kørende på en sort trehjulet scooter.

Voldtægten foregik omkring midnat nytårsaften. Ifølge politiet blev voldtægten begået i tidsrummet mellem klokken 23.30 og 00.30.

Klokken 00.30 modtog politiet anmeldelsen og rykkede ud til stedet, hvor der blev foretaget afspærring og sporsikring. Blandt andet blev området afsøgt med hundepatruljer.

Politiets efterforskning førte mandag frem til den mistænkte, som blev anholdt.

Anklagemyndigheden vurderede, at mistanken mod ham er så tilstrækkelig underbygget, at man ville kræve ham varetægtsfængslet.

Og det har en dommer ved Retten i Sønderborg også fundet, hvorfor han foreløbigt skal være fængslet i fire uger. På det tidspunkt skal han enten acceptere fortsat fængsling, løslades eller igen for en dommer, som kan vurdere, om der er grundlag for at forlænge fængslingen.