30-årig fængslet for dødeligt angreb foran rockerborg

En dommer ved Retten i Glostrup besluttede onsdag at varetægtsfængsle en 30-årig mand for at have deltaget i drabet på et 25-årigt mandligt offer, der mistede livet efter et brutalt overfald i oktober sidste år.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Overfaldet foran rockerborg

Ifølge politiet blev offeret overfaldet foran Bandidos' klubhus i Brøndby 31. oktober sidste år mellem 2.45 og 3.30 om natten.

To andre mænd på 18 og 23 år er i forvejen fængslet for medvirken til drabet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de begge en del af Bandidos' støttegruppe Mexigang, der også har til huse i rockerborgen.

Efterladt livløs

Det fremgår af sigtelsen, at de tre anholdte samt flere uidentificerede medgerningsmænd deltog i afstraffelsen af den 25-årige, inden han blev fragtet til det grønne område ved Stavnsbjergstien i Hvidovre, hvor han blev fundet livløs om morgenen omkring kl. 6.

Han blev erklæret død på hospitalet få dage senere.

Den 30-årige blev varetægtsfængslet frem til 22. marts.

De nægter sig alle tre skyldige.