30-årig idømmes fem års fængsel for hvervning til terror

Østre Landsret idømmer torsdag den 30-årige Adam Touhou fængsel i fem år for at hverve sin ven til terror. Han udvises af landet for bestandig.

Han fik i 2021 ved Københavns Byret en dom på seks års fængsel for forbrydelsen. Nævningetinget ved landsretten har altså givet ham en mildere straf.

Ved domsafsigelsen siger retsformanden, at der har været uenighed om straffens længde. Der var 12 af 18 stemmer for at idømme den tiltalte fem års fængsel.

Sagen er den første af sin karakter ved landsretten.

ritzau/