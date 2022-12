30-årig tiltalt for at dræbe læge på hjemmebesøg

Kort før klokken 10 en tirsdag formiddag kom en 64-årig læge i sommer på besøg i en lejlighed på Amager for at behandle en 30-årig mand.

Besøget kostede lægen livet, og nu har anklagemyndigheden ved Københavns Politi tiltalt patienten for drab. Det fremgår at anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Den 30-årige, der ifølge hans mor lider af skizofreni, ønskede ikke lægens besøg, da han dukkede op om formiddagen den 21. juni.

Med en urtekniv jagtede han rundt efter lægen, og ude på opgangen stak han ham to gange med kniven. Det ene stik ramte højre hjertekammer.

Lægen overlevede i første omgang, men døde en uge senere på sygehuset.

Moren til den 30-årige så ikke selve knivstikkeriet, men hørte lægen råbe om hjælp. Hun ringede til politiet, og da betjente ankom, holdt en mand hendes søn tilbage i ejendommens gård.

Dagen efter blev den 30-årige fremstillet i et grundlovsforhør. Her erkendte han, at han havde stukket lægen to gange med en kniv.

Han tilstod grov vold, men nægtede sig skyldig i drabsforsøg, som sigtelsen lød på. Den blev ændret til drab, da lægen døde, og det er også drab, han nu er tiltalt for.

I grundlovsforhøret ville anklageren have den 30-årige varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

- Det er dokumenteret i sagen, at den sigtede er psykisk syg, sagde han.

Selv ville han ikke fængsles i surrogat, men dommeren fulgte anklagerens påstand.

I anklageskriftet lægger anklagemyndigheden da også op til, at den 30-årige ikke skal i fængsel.

Der 'tages forbehold for anden sanktion end almindelig straf', lyder det. Det kan for eksempel være en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Sagen bliver behandlet i Københavns Byret i det nye år.