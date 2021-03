30 retssager udsat hos partypolitiet

30 retssager hos Nordsjællands Politi er udsat på grund af coronasmitte blandt politifolk og anklagere.

En aktindsigt viser, at det blandt andet drejer sig om 17 sager om overtrædelse af straffeloven, herunder sager om voldtægt, grov vold og uagtsomt manddrab.

Ekstra Bladet har gennem flere uger har bragt afsløringer, om partypolitiet mod nord.

Det festlige navn skyldes en række sociale sammenkomster, som både politifolk og anklagere har deltaget i under coronanedlukningen.

Uheldigvis har de udløst en smitteeksplosion i kredsen, som ikke kun er gået ud over deltagerne i arrangementerne.

Hård kritik af politifester: 'Kodylt dumt'

Afsløring: To fester bag coronaskandale hos politiet

Flere sager

Ritzau har anmodet om aktindsigt i, hvilke sager der er påvirket af coronaudbruddet. Og politiet oplyser nu, at der er tale om tre gange så mange sager som først oplyst. Altså 30 udsatte sager.

Og der er efter alt at dømme flere alvorlige sager iblandt. Ud fra sagernes journalnumre er det nemlig muligt at se, hvilken lovovertrædelse der er tale om.

Der kan imidlertid godt være afvigelser fra, hvordan en sag er journaliseret og den tiltale, der i sidste ende er rejst. Men i de fleste tilfælde passer det.

Journalnumrene fra politiet viser, at der er tale om 17 sager, hvor straffeloven er blevet overtrådt. De resterende sager drejer sig om overtrædelse af færdselsloven, for eksempel spritkørsel, og to narkosager, der er for små til at høre under straffeloven.

Corona-skandale vokser: Politifolk fra flere kredse holdt 'pizza-arrangement'

Foldboldfans håner partypolitiet

Uagtsomt manddrab

I den alvorlige ende af straffelovsovertrædelserne er blandt andet en sag om voldtægt. Der er også to sager om grov vold, to sager om såkaldt simpel vold og en sag om uagtsomt manddrab i forbindelse med en trafikulykke.

Også en række sager om berigelseskriminalitet er udsat. Det drejer sig om et par sager om indbrud, en sag om groft hæleri, et par sager om bedrageri og en sag om skyldnersvig.

Coronasmitten spredte sig blandt politiets ansatte tidligere i marts, og det viste sig, at to sociale arrangementer spillede en central rolle.

Det var private arrangementer - ikke arbejdsrelaterede - men flere medarbejdere fra blandt andet politi og anklagemyndighed deltog.

Udbruddet førte til en lukning af ekspeditionen på politiets Station Syd i Gentofte. Ekspeditionen på Station Syd er fortsat lukket.

Nordsjællands Politi oplyser onsdag til Ritzau, at cirka 30 medarbejdere har været smittet i løbet af marts, men at tendensen til smittespredning blandt kredsens medarbejdere er faldende.

Corona-skandale vokser: Politifolk fra flere kredse holdt 'pizza-arrangement'

Foldboldfans håner partypolitiet