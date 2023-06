31-årig anholdt: Tog 70-årig på numsen

Den anholdte er også mistænkt for at blotte sig for en 40-årig

Midt på ugen ledte politiet efter en mand, som havde udsat to kvinder for blufærdighedskrænkelse.

Torsdag aften lykkedes det ordensmagten at anholde en 31-årig mand, som er mistænkt for forholdene.

De to hændelser fandt sted onsdag aften i Allingeåbro ved Kirkestien, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Her oplevede en 70-årig kvinde, at en fremmed mand tog hende på bagen omkring klokken 21.

Kort efter blev en 40-årig kvinde vidne til, at en mand havde blottet sin penis for hende for derefter at sætte sig bag rattet i sin bil og køre væk.

'En patrulje søgte efterfølgende efter manden i området, men det lykkedes ikke at finde frem til ham,' skrev politiet torsdag.

Men da politiet havde et 'godt signalement' og gode oplysninger fra de forurettede, fandt de frem til en 31-årig mand, der blev anholdt på en adresse i Aarhus torsdag aften.

Han er sigtet for forholdene.

Sagen bliver efterforsket, hvor politiet ser på, om han står bag flere forhold.

Har du været udsat for noget lignende i Allingåbro i løbet af de sidste par dage, kan du kontakte politiet på telefon 114.