31-årig cyklist dræbt: Påvirket flugtbilist fængslet

En 29-årig mand, som er sigtet for i påvirket tilstand at have kørt en 31-årig mandlig cyklist ihjel i krydset Slotsherrensvej / Nordre Ringvej i Rødovre sent fredag aften, er blevet varetægtsfængslet frem til 30. marts.

Kendelsen om varetægtsfængsling er faldet i et grundlovsforhør lørdag eftermiddag ved Retten i Glostrup.

- Manden er sigtet for en række bestemmelser i straffeloven. Blandt andet uagtsomt manddrab, kørsel i spirituspåvirket tilstand og narkokørsel, siger Jens Rasmussen, advokaturchef i anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, til Ekstra Bladet.

Udover de nævnte er han ligeledes sigtet for at være stukket af fra stedet uden at forsøge at yde hjælp til det åbenlyst nødlidende offer.

Politiet modtog anmeldelsen om påkørslen af den 31-årige cyklist fredag aften klokken 23.33.

Tidligt lørdag morgen blev den formodede flugtbilist anholdt.

Den 29-årige mand nægter sig skyldig i sigtelserne mod sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens udgave af 'Afhørt' handler om tre skyderier. Lyt med herunder eller i din podcast-app.