31-årig får fem års fængsel for millionsvindel med coronastøtte

Databedragerier og svindel med coronastøtte for i alt 10 millioner kroner har ved Retten i Svendborg kostet en 31-årig mand fem års fængsel.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

NSK er en ny specialenhed i politiet, der blev etableret 1. januar, og som skal bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Den har fra 1. januar overtaget opgaver, der tidligere lå i blandt andet Særlig Efterforskning Øst, Særlig Efterforskning Vest, Bagmandspolitiet og Grænsecenter Øresund.

Desuden er opgaver som tidligere lå hos National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center overtaget af NSK, der har omkring 800 medarbejdere.

Svindelsagen fra Retten i Svendborg er dermed NSK's første straffesag.

Afsløringen af den omfattende svindel skete ved noget af en tilfældighed.

I efteråret 2020 indledte politiet en efterforskning mod en 39-årig rocker, som man mistænkte for narkohandel.

I april sidste år slog det daværende Særlig Efterforskning Vest, SEV, til mod adskillige personer. Flere af dem blev den 15. april fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg og varetægtsfængslet.

Da efterforskerne fra SEV derefter granskede de sigtedes computere, tablets og telefoner ændrede sagen karakter.

Det viste sig, at flere af de sigtede havde lavet omfattende databedragerier. De havde skaffet sig adskillige personers id-oplysninger og brugt dem til at søge diverse banker og lånevirksomheder om lån.

Fra foråret 2019 til foråret 2021 blev der ansøgt om lån for omkring 10 millioner kroner. De fleste af ansøgningerne blev afvist, men det lykkedes at få udbetalt cirka 2,3 millioner kroner.

Tirsdag blev den 31-årige Mikkel Hansen dømt for databedragerier for omkring 10 millioner kroner. Desuden blev han dømt for svindel med lønkompensation i forbindelse med corona-hjælpepakker.

Han erkendte i retten alle forhold og modtog dommen.

- Som medindehaver af to virksomheder fik den 31-årige ad flere omgange udbetalt over 300.000 kroner ved blandt andet at lave forfalskede ansættelsesbeviser, og derved frembragte han et falsk billede af, hvor mange og hvilke medarbejdere han havde ansat, udtaler specialanklager i NSK Vest Morten Rasmussen.

Tre andre blev kort før jul dømt for deres andel i sagen.

En 28-årig mand fik syv års fængsel, og en 24-årig mand blev idømt tre års fængsel.

Den mildeste dom gik til en anden 28-årige mand, som blev idømt et år og ni måneders fængsel. Det er dog kun de tre måneder, han skal afsone - resten blev gjort betinget mod at han udfører 260 timers samfundstjeneste.

Sagen mod den 39-årige rocker, der fik hele sagen til at rulle, har endnu ikke været for retten.