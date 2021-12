31-årig gik amok med kniv i Thy

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En fredelig lørdag i det snerige Thy blev abrupt afbrudt.

Politiet har nemlig været massivt til stede i den lille by Bedsted, efter en mand bevæbnet med en kniv langede dødstrusler ud.

Det fortæller Jesper Brøndum, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse klokken 14.32 om en hændelse på Vestervigvej. Anmelderen fortæller, at hun kan se en mand, der løber rundt på gaden med en kniv.

- Han råber, at han vil slå folk ihjel på både dansk og engelsk og laver pistoltegn med hænderne mod folk, fortæller vagtchefen.

Hverken manden eller andre er kommet til skade, og han var ikke kommet tæt på nogen med kniven.

Politiet oplyser desuden, at man endnu ikke har fundet kniven, men baseret på vidneforklaringer vurderer politiet, at han med stor sandsynlighed havde en.

Byen er rystet

Jesper Brøndum fortæller, at politiet mødte talstærkt op, fordi der var tale om en mulig farlig gerningsmand.

- Vi ender ved en adresse, hvor vi mener, han kan være. Her anholder vi både ham og en kvinde i huset. Kvinden er løsladt igen, fortæller han og forklarer, at det er procedure at anholde alle på stedet i sådan en sag.

Manden er fra lokalområdet, fortæller vagtchefen, og arbejdet består nu dels i at finde ud af om manden har psykiske problemer eller var påvirket, og hvad han skal sigtes for.

Men han formoder, at der i hvert fald vil være tale om en sigtelse for dødstrusler.

- Det hele ender meget stille og roligt, men lokalsamfundet deroppe er naturligvis rystede over episoden, fortæller Jesper Brøndum.