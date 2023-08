31-årig savnet: Ejendele fundet

Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde 31-årige Malene

31-årige Malene er sidst set onsdag, men stadig ikke fundet.

Lørdag skriver politiet på det sociale medie X, at kvindens personlige ejendele er fundet, og at hendes familie er bekymret for hende.

- Hun er ikke fundet endnu. Man har fundet hendes effekter ved Nyborg. Vi arbejder selvfølgelig med de løsninger, vi kan finde frem til, men det er stadig lidt diffust, for vi har ikke en ide om, hvor hun er, udover at hendes effekter er fundet, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi John Christiansen til Ekstra Bladet.

Malenes taske med 'personlige effekter' er fundet i Nyborg, og politiet opfordrer borgere til at ringe 1-1-4, hvis man har hørt eller set den 31-årige.