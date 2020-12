31-årig sigtet: Mand stukket i maven

Mundhuggeri udviklede sig til slagsmål - to måtte på hospitalet

Politiet har sigtet en mand for grov vold, efter at et privat drikkelag i Vejle i går endte helt galt.

Vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen oplyser, at der var en større gruppe samlet, da selskabet pludselig blev uenige om noget, som endnu ikke er helt kortlagt.

- Der opstår slagsmål, og det ender med, at den ene af mændene finder nogle knive frem, som han truer de andre med. De får ham overmandet og fravristet den ene kniv, men han formår alligevel at stikke en i maven og slå en anden i ansigtet, så vedkommende brækker et kindben, siger vicepolitiinspektøren.

Begge ofre, hvoraf den ene er jævnaldrende med knivstikkeren og den anden lidt ældre, måtte køres på hospitalet med ambulance. Ingen af dem var i livsfare.

En af de øvrige deltagere ringede 112 ved 15-tiden 15, og politiet afspærrede herefter hele Valdemarsgade. På det tidspunkt var vagtchefen meget fåmælt om, hvad der var sket.

Politi afspærrer gade i Vejle

- Det var et spørgsmål om at få lidt arbejdsro. Vi var nødt til at sikre de tekniske spor, forklarer Jens Lyng Michelsen.

Den 31-årige er sigtet for grov vold og fremstilles lige nu i grundlovsforhør.