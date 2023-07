32-årig drabssigtet bliver i cellen

Manden, der er sigtet for bortførelse af en 13-årig pige og drabet på Emilie Meng, slipper for at møde i retten

Der kommer ikke til at være et retsmøde i sagen om kidnapningen af den 13-årige pige i Kirkerup, drabet på Emilie Meng og overfaldet på en efterskoleelev i Sorø.

Den 32-årige sigtede har nemlig frivilligt accepteret at sidde varetægtsfængslet fire uger endnu gældende fra torsdag 6. juli. Det bekræfter mandens forsvarer, Karina Skou, over for Ekstra Bladet.

Manden nægter sig fortsat skyldig i sigtelserne.

Sigtet for voldtægt

Den 32-årige mand blev anholdt i sit hjem i Korsør 16. april 2023 om eftermiddagen efter intens mediedækning i sagen om den 13-årige pige, der på tidspunktet havde været forsvundet i over et døgn.

Kort efter kunne politiet meddele både hendes familie og offentligheden, at pigen var fundet i live.

Den 13-årige piges cykel og ejendele blev fundet smidt i vejkanten, efter hun havde afsluttet sin avisrute. Foto: Ernst van Norde

Manden blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have bortført og voldtaget pigen samt udsat hende for vold. Han erkendte ukendte dele af sigtelsen og nægtede at have noget med resten at gøre.

Mystik om køretøj

Efter anholdelsen af den 32-årige mand i kidnapningssagen kom det frem, at han tilbage i sommeren 2016 havde ejet en lys Hyundai i30. Det er den samme model, som politiet efterlyste i forbindelse med drabet på Emilie Meng, der forsvandt efter en bytur 10. juli samme år.

Den 17-årige Emilie blev fundet dræbt i en sø ved Regnemarks Bakke juleaftensdag 2016. Den uopklarede har igennem årene kastet stor opmærksomhed af sig i den danske befolkning. Privatfoto

Efter intens efterforskning af den mandens færden i 2016 sigtede politiet ham for at have bortført, voldtaget og dræbt Emilie Meng ved kvælning.

Han nægter sig skyldig i alle disse forhold.

Efterskoleelev bundet med strips

I samme ombæring blev den 32-årige sigtet for vold mod en efterskolepige og forsøg på at voldtage hende sidste år i Sorø. Manden er sigtet for at have truet pigen med kniv, ligesom han slog hende i maven med knyttet hånd. Han forsøgte at frihedsberøve pigen og satte sig på hendes ryg.

Han satte ifølge sigtelsen strips på hendes håndled og holdt hende for munden. På et tidspunkt slæbte han hende hen ad jorden, men pigen skreg op i sådan en grad, at han ifølge sigtelsen bad den unge pige om at blive liggende på jorden og tælle til 100, mens han forlod stedet.

Også her nægter den 32-årige mand sig skyldig.

