32-årig drabssigtet: Over 200 henvendelser om navneforbud

Charlotte Kappel, der er ekspert i profilering, gæstede 'Afhørt' for at tale om gerningsmanden i sagen om den 13-årige pige og den 32-årige, der også er sigtet for drabet på Emilie Meng

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har modtaget over 200 henvendelser omkring brud på navneforbuddet på den 32-årige mand, som er sigtet for drabet på Emilie Meng

Anmeldelser for brud på navneforbudet på den 32-årige mand, som er sigtet for drabet på Emilie Meng, bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige i Kirkerup og for at overfalde og binde en efterskoleelev med strips ved Sorø, er strømmet ind.

Faktisk har Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi modtaget over 200 henvendelser omkring navneforbuddet.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Folketingets Retsudvalg, hvor han bedes redegøre for, om der vil blive rejst sager om brud på navneforbuddet i forbindelse med bortførelsessagen.

Den 32-årige mand blev beskyttet af et navneforbud, da han 17. april blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for bortførelse og voldtægt af den 13-årige pige, som var forsvundet i 27 timer. Han har delvist erkendt sigtelserne, men hvad det nærmere indebærer er fortsat uvist for offentligheden.

Men på trods af, at det efter 17. april er strafbart at dele informationer, der kan identificere den 32-årige, har hans navn og billede floreret på sociale medier.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er aktuelt i gang med at visitere og vurdere det store antal henvendelser om brud på navneforbuddet. Det sker ifølge svaret fra justitsministeren med henblik på at fastlægge, om der er tale om egentlige anmeldelser, dels om politikredsen er det rette værneting for anmeldelserne.

Det bemærkes videre, at Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi inden for 14 dage forventer at kunne oplyse nærmere om antallet af anmeldelser.

Den 13-årige piges cykel og ejendele blev fundet smidt i vejkanten. Foto: Per Rasmussen

Chikaneret på sociale medier

I spørgsmålet til justitsministeren bliver der blandt andet henvist til en TV2-artikel, hvor en 29-årig mand, der deler navn med den nu drabssigtede, fortæller, at han er blevet chikaneret på sociale medier.

Til det svarer ministeren:

'Lad mig starte med at understrege, at det er fuldstændig uacceptabelt at true og at chikanere parter i retssager, herunder på de sociale medier. Det gælder selv sagt også personer, der slet ikke er part i en retssag. Jeg tager naturligvis afstand fra de trusler og den chikane, som den 29-årige mand, der deler navn med den sigtede i sagen om kidnapning af en 13-årig pige, er blevet udsat for på de sociale medier.'

I denne uge udvidede en dommer fængslesgrundlaget mod den 32-årige mand, så han nu også sidder varetægtsfængslet for drabet på Emilie Meng og overfaldet på efterskoleeleven i Sorø. Han nægter sig skyldig i disse forhold.

