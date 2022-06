32-årig kørt på hospital efter alvorlig ulykke i Espergærde

En 32-årig mand er kørt med eskorte til hospitalet efter en alvorlig ulykke i Espergærde. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden blev ramt af en minibus, som var i gang med at lave en U-vending. Herefter kom han i klemme og slæbt under minibussen. Det vides ikke, hvad der gik forud for ulykken, eller hvordan han kom fri.

Tirsdag eftermiddag oplyser politiet, at manden er meldt uden for livsfare.

Også Arbejdstilsynet er underrettet om ulykken. Det skyldes, at den 32-årige mand var på arbejde, da han blev ramt, oplyser Arbejdstilsynet.

Den 32-årige mand befandt sig på en vendeplads på Bybjerggård i Mørdrup i Espergærde.

Der pågår afhøringer af sagens parter.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 9.43. De pårørende er underrettet.