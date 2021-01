32-årig mand i retten efter Mette F.-afbrænding

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En 32-årig mand kræves mandag morgen fængslet for at have brændt en dukke, der forestillede statsminister Mette Frederiksen (S), af i København lørdag aften.

Den lyse mand er netop blevet ført ind i retslokalet. Lokkerne er rødblonde og huden rødmosset. Han har blå øjne og er iført en grå hættetrøje og blåt mundbind og sidder med korslagte arme, mens han hvisker med sin forsvarer Irene Zehngraff. Den sigtede gestikulerer, mens han forsøger at forklare noget til forsvareren, men fremstår ellers fattet. Da han smøger ærmerne op, viser der sig flere sorte tatoveringer op af armene. Manden er almindelig af bygning.

To mænd er i forvejen varetægtsfængslet i sagen.

Grundlovsforhøret af dem blev afholdt bag lukkede døre, men det lægger senioranklager Søren Harbo ikke op til i dag.

- I går var det af efterforskningsmæssige hensyn, men nu har vi fået forklaringerne, og dommeren har ikke fængslet på efterforskningshensyn, men hensynet til retsfølelsen, sagde Søren Harbo før grundlovsforhøret til Ekstra Bladet.

Dommeren fandt i går, at der var grundlag for at fængsle de to mænd for sigtelserne for trusler efter straffelovens paragraf 266 samt 115, men ikke efter den meget alvorlige 113 om angreb på regeringen.

Sammenstød

Paragraf 113 har en strafferamme på hele 16 års fængsel, mens paragraf 266, som de to mænd er varetægtsfængslet efter, har en strafferamme på op til to års fængsel.

Mændene har taget betænkningstid i forhold til, om de skal kære fængslingen, som indtil videre er fastsat til 19. februar S-ordfører om dukke-afbrænding: - Alvorlig radikalisering .

Dukken, som skulle forestille Mette Frederiksen, blev brændt af under uroligheder efter en demonstration mod regeringens coronarestriktioner.

Demonstrationen var arrangeret af gruppen Men In Black, og den planlagte demonstration foregik fredeligt. Den blev afsluttet foran Forum i København, hvor flere personer efterfølgende endte i sammenstød med politiet.

Ekstra Bladet følger sagen.