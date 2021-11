32-årig menes at stå bag formodet terrorforsøg i Liverpool

Det var formentlig en 32-årig mand, der søndag stod bag et bombeanslag i Liverpool, som ifølge politiet var et fejlslagent terrorangreb. Det oplyser britisk politi i en pressemeddelelse.

- Vores undersøgelser er meget igangværende, men på nuværende tidspunkt er vi overbevist om, at den afdøde er den 32-årige Emad Al Swealmeen, siger den ledende efterforskningsofficer kriminalinspektør Andrew Meeks fra Greater Manchester Police.

Søndag eksploderede en taxa i Liverpool uden for et kvindehospital kort før højdepunktet på Storbritanniens nationale mindedag for faldne soldater.

Ifølge Reuters tog en person sprængstoffer med sig ind i en taxa, kort før at briterne klokken 12.00 skulle holde to minutters stilhed i forbindelse med Remembrance Day.

Passageren prajede en taxa og bad om at blive kørt til kvindehospitalet. Da bilen nærmede sig, skete en eksplosion, og passageren blev dræbt.

Passageren, som altså menes at være Emad Al Swealmeen, har forbindelse til to adresser, som i øjeblikket undersøges, oplyses det.

- Vi tror, at han boede på Sitcliffe Street-adressen i noget tid, og at han for nylig lejede boligen på Rutland Avenue.

- Vores er fokus er Rutland Avenue-adressen, hvor vi fortsat er i gang med at finde væsentlige genstande, siger Andrew Meeks.

Chaufføren slap ud af bilen. Han blev behandlet og udskrevet. Han er siden blevet hyldet af både Liverpools borgmester og Storbritanniens premierminister.

Chaufføren, David Perry, havde ifølge lokale myndigheder, som nyhedsbureauet AFP citerer, fattet mistanke om passagerens intentioner. Han var derfor gået ud af taxaen og havde låst dørene.

Ifølge politiet er der stadig brug for al den information, der kan fås.

- Nu hvor vi har frigivet hans navn, vil enhver information, som offentligheden måtte have om Al Swealmeen - uanset hvor lille - være til stor hjælp for os, siger Andrew Meeks.

Der er anholdt fire mænd i sagen.