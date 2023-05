Manden truede med at sprænge bussen i luften

Torsdag rykkede politiet ud til et 'mistænkeligt forhold' ved Vejle Transportcenter.

Her fik ordensmagten undersøgt en Flixbus. En person blev anholdt i den forbindelse.

Den anholdte - en 33-årig mand - havde nemlig udtrykt sig meget voldsomt, da bussen kørte ad Østjyske Motorvej ved Fredericia.

Her oplevede flere passagerer, at han var aggressiv og truede med at sprænge bussen og passagererne i luften, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Herefter blev politiet tilkaldt.

Massivt opbud

Politiet rykkede talstærkt ud til stedet, hvor bussens passagerer kom sikkert ud af bussen, og den 33-årige blev anholdt.

Da der var trusler om at sprænge bussen i luften, blev ammunitionsrydningstjenesten, EOD, og sprængstofhunde tilkaldt for at undersøge, om der var en bombe eller lignende ombord.

'Der var imidlertid ingen bombe eller lignende, og den 33-årige blev anholdt uden yderligere dramatik.'

'Han er fortsat anholdt, og det undersøges i øjeblikket, om der er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling,' oplyser politiet.