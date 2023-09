33-årig dømt i stor hvidvasksag

Fire år og seks måneders fængsel og en advarsel om udvisning af Danmark.

Det blev en 33-årig somalisk mand idømt i Retten i Sønderborg fredag i en sag om hvidvask 'af særlig grov beskaffenhed'.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Den økonomiske kriminalitet fandt sted i perioden fra januar 2019 til september 2022, hvor den 33-årige spillede en central rolle i et kriminelt netværk, der hvidvaskede for mange millioner af kroner.'

'Den 33-årige erkendte at have hvidvasket for 45 millioner kroner,' oplyser politikredsen.

1,1 millioner kroner konfiskeret

Den 33-årige var en del af et netværk, hvor såkaldte 'muldyr' stod som ejere af selskaber i Danmark.

Gennem selskabernes konti blev der hvidvasket penge, som røg til udlandet. Det kunne bl.a. gøres ved unddragelse af skat og moms.

'Den dømte fik konfiskeret 1,125 millioner kroner, ligesom han blev frakendt retten til at deltage i ledelsen af virksomheder i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset,' skriver politiet.

Den 33-årige erkendte og modtog dommen.