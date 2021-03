33-årig forsvundet: Betjent anholdt

Wayne Couzens, en 48-årig politimand, er blevet anholdt og sigtet for bortførelse og drab af en 33-årig kvinde, der den 3. marts forsvandt, da hun var på vej hjem fra en vens hus i bydelen Clapham i det sydlige London.

Fredag skriver London Metropolitan Police, at de ligdele, der blev fundet onsdag, er blevet identificeret som den unge kvinde.

Wayne Couzens blev anholdt tirsdag ved sit hus i byen Deal. Udover den 48-årige politimand, er også en kvinde i 30'erne blevet anholdt for at skulle have 'assisteret en gerningsmand'. Der skulle angiveligt tale om hans kone.

Det skriver The Independent.

Det sidste billede, der blev taget af Sarah Everard, før hun forsvandt. Foto: Metropolitan Police/Ritzau Scanpix

Ligrester fundet

Onsdag blev der fundet ligrester i en skov nær Ashford i Kent, som ligger mellem London og byen Deal, som er byen, hvor den sigtede politimand har bopæl. Politiet har netop bekræftet på Twitter, at der er tale om den 33-årige kvinde.

Onsdag udtalte kommisær hos 'London's Metropolitan Police Service' Cressida Dick sig til pressen om sagen, hvor hun udover at tale om fundet af ligdele også påtalte, at en af deres egne er anholdt i sagen.

Forfærdede

- Nyheden om at det er en af vores betjente, der er blevet arresteret som mistænkt i mordet på Sarah, har sendt bølger af chok og vrede gennem offentligheden og hele politistyrken.

- Jeg taler på vegne af alle mine kolleger, når jeg siger, at vi er fuldkommen forfærdede over disse frygtelige nyheder. Vores job er at patruljere i gaderne og beskytte folk, siger kommissæren.

Politiet leder fortsat efter flere spor. Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Medført mange reaktioner

Sarah Everards forsvinden har vakt stor opmærksomhed blandt prominente personer i England. Blandt andre har Boris Johnson, Storbritanniens premierminister, sendt tanker til den forsvundne kvindes familie gennem det sociale medie Twitter.

'Vi må arbejde hurtigt for at finde alle svar på denne forfærdelige forbrydelse', skriver han til sidst i sit opslag.

Også den britiske politiker Jennifer Helen Jones har været ude og omtale sagen, og hun mener at have fundet løsningen på problemet: Indfør et udgangsforbud efter klokken 18 for alle mænd.