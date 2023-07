33-årig hoppede på bussen og blev anholdt

Den 33-årige forsøgte at flygte fra Aarhus C ... med bussen

Mandag aften var en 33-årig mand forbi en café på Klostertorvet i Aarhus C.

Men i stedet for at bestille mad eller drikkevarer, som andre cafégæster nok ville have gjort, havde han helt andre planer.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

For manden var blevet set gå om bag bardisken for at tage pengekassen, som han formåede at skubbe ind under blusen.

Anholdt og sigtet

Manden valgte efterfølgende at lade forlade beværtningen med en råbende medarbejder i nakken.

I farten fik den 33-årige smidt pengekassen og fik øje på en bus, som han hoppede på for at køre væk fra stedet.

I mellemtiden havde personalet - klokken 20.54 - ringet til ordensmagten og havde i den forbindelse givet et signalement af manden.

Da bussen med den 33-årig tyv ramte Åbyhøj, steg politiet på.

Her blev manden anholdt og sigtet for tyveri.