33-årig mand anholdt for Kalundborg-drab

En 33-årig mand er netop blevet anholdt for at have overfaldet en 56-årig mand i Kalundborg, der senere døde af sine kvæstelser.

Det skriver Midt og Vestsjællands Politi på Twitter.

De skriver, at manden selv er fra nærområdet.

'Der er en relation mellem de to mænd, men det er endnu for tidligt at sige noget om motiv,' oplyser de.

Var massivt til stede

Politiet har siden tidligt søndag morgen været massivt til stede ved det grønne område Loch Ness, der ligger i Kalundborg.

Meldingen lød på, at de undersøgte 'en mistænkelig hændelse'.

Senere oplyste politiet så i en pressemeddelelse, at de tidligt om morgenen havde fundet den 56-årige mand hårdt kvæstet af skader fra et voldeligt overfald.

Manden var på det tidspunkt fortsat i live men afgik ved døden kort efter.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er flere patruljebiler, civilbetjente, hundepatruljer og teknikere på stedet.

Her ses retsmedicinerne på vej væk fra stedet igen. Foto: Kenneth Meyer

Afspærrede ved supermarked

Ifølge politiet er den afdøde mand grønlandsk af udseende, og politiet opfordrede i pressemeddelelsen folk, der havde oplysninger om mandens færden i timerne op til, han blev fundet, til at kontakte politiet.

Midt og Vestsjællands Politi var også til stede et stenkast fra Loch Ness ved Dagli'Brugsen i Kalundborg.

Her afspærrede de, hvad der ligner en dør til en baggård bag supermarkedet.

Politiet har endnu ikke meldt ud, hvorfor de har været til stede på den adresse.

Sådan ser afspærringen ud ved Dagli'Brugsen i Kalundborg. Foto: Kenneth Meyer

Flere mistænkelige forhold

Sent lørdag aften rykkede Midt- og Vestsjællands Politi også ud til et mistænkeligt forhold i byen Jerslev.

Vagtchef hos politikredsen Emil Grønning kunne søndag morgen dog ikke sige, hvad det indebar.

På nuværende tidspunkt er der dog ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de to mistænkelige forhold, sagde vagtchefen i den forbindelse.