33-årig mand død efter familietur i shelter

Hvad der skulle have været en hyggelig familietur, er lørdag morgen endt i en tragedie, efter at en 33-årig mand er blevet erklæret død under en sheltertur i Helsinge.

Det oplyser Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

- Jeg kan fortælle, at tre familiemedlemmer har overnattet sammen i et shelter, og da de to andre her til morgen står op, vågner den 33-årige ikke, siger vagtchef David Borgersen.

Dødsfaldet er sket i et naturområde på adressen Fuglsangsvej 1 i Helsinge. Vagtchefen betegner det som et uventet dødsfald, og derfor er politiet til stede.

- Vi ved endnu ikke, hvad manden er død af, så det skal vi have undersøgt, men vi betegner det som et naturligt dødsfald. Der er ikke tale om selvmord, og der ligger ikke nogen kriminel handlig bag, siger David Borgersen til TV 2 Lorry.