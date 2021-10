33-årig mand idømt fængsel: Delte billeder af afdød kvinde

En 33-årig mand undlod at hjælpe til, da en 24-årig kvinde lå på dødens rand i en lejlighed i Esbjerg i begyndelsen af sidste år.

Det koster ham fredag ni måneders ubetinget fængsel, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden havde forinden indtaget en blanding af metadon, amfetamin og det beroligende stof clonazepam. Kvinden afgik senere ved døden af en overdosis.

Manden er også blevet dømt for at dele billeder af den allerede afdøde kvinde gennem Facebooks beskedtjeneste Messenger samt for at begå overgreb mod hende.

Ifølge JydskeVestkysten var kvinden og manden kærester.

To billeder, hvor kvinden bløder ud af næsen, sendte manden til en bekendt. Billederne blev ledsaget af teksten: 'Se hvor smuk hun er fra den anden side'.

Hændelserne, der har fundet sted på to forskellige tidspunkter i begyndelsen af sidste år, blev dokumenteret på video af den 33-årige. Derfor er han også blevet dømt skyldig i blufærdighedskrænkelse.

Manden var desuden anklaget for at have voldtaget kvinden, mens hun var stærkt påvirket af narko og derfor ude af stand til at modsætte sig. Men Retten i Esbjerg frifandt manden for voldtægt, skriver politiet.

Retten fandt nemlig, at kvinden under denne del, som fandt sted 17. januar sidste år, 'ikke længere var helt ukontaktbar', fremgår det af pressemeddelelsen.

Endelig er den 33-årige mand også blevet kendt skyldig for i december sidste år at have fået tilsendt breve medmindre mængder kokain og heroin fra Holland. Brevene blev dog opsnappet af Toldstyrelsen, inden de nåede frem.

Den 33-årige nægtede sig skyldig i størstedelen af forholdene, oplyser politiet i pressemeddelelsen uden at være specifik. Dommen er dog blevet modtaget.