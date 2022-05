33-årig skyldig i frihedsberøvelse og voldtægt af teenagere

I 18 timer blev en 14-årig pige i juli 2021 holdt indespærret i en lejlighed i Lyngby, hvor hun blev udsat for grov vold og voldtaget to gange.

Det har Retten i Lyngby mandag slået fast, da den fandt en nu 33-årig mand skyldig i disse og en lang række andre grove forbrydelser mod tre piger på 14, 16 og 17 år samt en 20-årig kvinde.

Den 33-årige var tiltalt for i alt 10 tilfælde af trusler, vold, frihedsberøvelse, røveri og voldtægt mod de fire ofre. Retten fandt ham i det store og hele skyldig i samtlige forhold.

Mareridtet for den 14-årige pige begyndte ved 03-tiden natten til den 22 juli.

Frem til klokken 21 blev hun voldtaget to gange. Undervejs tog den 33-årige flere gange kvælertag på hende, gav hende flere lussinger, hev hende i håret og spyttede hende flere gange i ansigtet.

I retten nægtede den 33-årige sig skyldig. Han forklarede, at det var pigen, der havde lagt op til ham, og at han troede, at hun var 16 år. Desuden gik han på en tidspunkt fra lejligheden, og hun havde derfor mulighed for at slippe væk.

Men pigen var efterladt nøgen i lejligheden uden sin telefon, og sammen med grove trusler fra den 33-årige betød det, at hun ikke turde gå nogen steder.

Desuden havde pigens mor tre dage før overgrebene skrevet til den 33-årige, at hun kun var 14 år, og hendes skader passede med hendes forklaring om, hvad der var sket.

Retten fandt også manden skyldig i at have voldtaget en 17-årig pige i sin lejlighed i sommeren 2021. Hans forklaring om, at samlejet var frivilligt, fejede retten af bordet som 'utroværdig'.

Den 33-årige slyngede om sig med grove trusler mod de fire ofre, og en 16-årig pige og 20-årig kvinde blev desuden frihedsberøvet i hans lejlighed.

Det blev mandag ikke afgjort, hvilken sanktion den 33-årige skal idømmes for sine forbrydelser. Det sker først til september, når han er blevet mentalundersøgt.