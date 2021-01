34-årig fængslet for drabsforsøg

Uoverensstemmelser mellem to mænd førte mandag aften til skud

En 34-årig mand tirsdag formiddag fængslet i fire uger, sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi mandag aften i Brøndby Strand. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Manden blev anholdt på et hotel i København et par timer efter skyderiet, hvor en 32-årig mand blev ramt.

Politiet mener ikke, at skyderiet er banderelateret men vurderer, at skuddet faldt på grund af uoverensstemmelser mellem de to mænd.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvad der førte til anholdelsen af den 34-årige mand, eller om gerningsvåbnet er fundet.

Det 32-årige offer blev ramt af skud på Strandesplanaden. Han kom ikke alvorligt til skade og ringede selv efter politiet.