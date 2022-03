34-årig kvinde død efter politiaktion

En kvinde har mistet livet, efter at hun kom alvorligt til skade tirsdag aften.

Skaderne fik hun i forbindelse med politiets arbejde på Amager. Det fremgår af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (DUP) hjemmeside onsdag.

Det er ikke oplyst, hvad der konkret skete ved episoden.

- Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtog den 15. marts 2022 klokken 18.24 underretning fra Københavns Politi om en episode kort forinden, hvor en kvinde kom alvorligt til skade i forbindelse med en politiforretning på Amager.

- Kvinden er efterfølgende afgået ved døden, lyder det i en meddelelse på hjemmesiden.

DUP bliver involveret i sager, hvor personer kommer til skade eller dør i forbindelse med politiets arbejde.

Det er ofte sparsomt med oplysninger i sager, som ender på et skrivebord i politiklagemyndigheden. Det gælder også denne sag.

Således er det ikke beskrevet nærmere, hvilken politiforretning der er tale om.

Hverken dødsårsag eller dødstidspunkt fremgår i teksten fra DUP.

Når efterforskningen er afsluttet fra DUP's side, bliver en redegørelse om sagen sendt til Statsadvokaten i København. Her vil der blive taget stilling til, hvorvidt der skal rejses en sag mod de involverede personer.

DUP har ingen kommentar til sagen.

Alvorligt kvæstet

Københavns Politi oplyser onsdag eftermiddag i et skriftlig svar til Ekstra Bladet, at de var til stede under episoden. Herudover har de ikke yderligere kommentarer.

- Københavns Politi kan bekræfte, at vi tirsdag aften var til stede på en adresse i Kastrup, hvor en 34-årig kvinde afgik ved døden efter at være kommet alvorligt til skade. Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger nu omstændighederne, og Københavns Politi kan derfor ikke udtale sig yderligere om hændelsen.

