34-årig mand mister livet i en soloulykke

Klokken 23.43 fredag aften modtog Fyns Politi via 112 en anmeldelse om en trafikulykke ved Stenstrup på Vingevej på Fyn.

En 34-årig mand havde i en soloulykke påkørt en hæk, hvorefter han var stødt ind i et vejtræ.

Manden blev erklæret død på stedet, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard til Ekstra Bladet.

- Vi har tilkaldt en bilinspektør, som vi gør hver gang, der er tale om alvorlig personskade.

- Vi har desværre ingen vidner, der har set det, så om det er hastighed, uopmærksomhed eller noget helt andet, der skulle være årsag til ulykken, ved vi desværre ikke endnu, fortæller vagtchefen.

Politiet er fortsat i gang med at kortlægge ulykken, men uden vidner kommer det formentlig til at tage tid for ordensmagten at fastslå årsagen.

De pårørende er blevet underrettet.

